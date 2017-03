Ronald neemt een selfie met Norwegian Joy

(Foto: RTV Noord)

Hij is 326 meter lang en biedt plaats aan 4200 passagiers: de Norwegian Joy.

Het cruiseschip is gebouwd bij de Meyer Werft en Papenburg en op weg naar de Eemshaven. Daar wordt het 'drijvende hotel' verder afgebouwd.



De Norwegian Joy is sinds zondag onderweg naar de Eemshaven. Maandag werd Ditzum aangedaan. En daar was ook Ronald…

Door: RTV Noord Correctie melden