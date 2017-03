Prorail wil meer geld voor aanpak overwegen

Spoorbeheerder ProRail wil dat de overheid miljoenen extra uittrekt voor het aanpakken van ongeveer driehonderd veelal onbeveiligde overwegen.

Maandagochtend botste bij Harlingen een trein op een personenauto bij een spoorwegovergang in Harlingen. Bij het ongeluk vielen minstens twee doden. ProRail-directeur Pier Eringa: 'Het is een klap in ons gezicht. We hebben in Nederland in totaal 2500 overgangen en dat zijn er naar mijn mening te veel. We willen er zoveel mogelijk sluiten om het risico op ongelukken te verkleinen.'De spoorbeheerder heeft vanuit Den Haag al wel geld gekregen voor het aanpakken van ongeveer 120 overwegen. Eringa: 'Die overgangen krijgen prioriteit. Er komt meer verkeer langs en dus is het risico veel hoger.' De extra miljoenen kwamen sneller vrij nadat in november vorig jaar bij Winsum een trein ontspoorde na een botsing met een melkwagen bij een onbeveiligde overgang.ProRail zegt dat het ongeveer 1 miljoen euro kost om een overgang te sluiten. Vaak moet er een alternatieve weg worden aangelegd, zoals nu in Winsum gebeurt. Dat geld moet bij landelijke, provinciale en lokale overheden vandaan komen. 'Maar ook als je het geld hebt, dan moet je het nog uitvoeren. En dat werk heb je niet binnen een paar weken gedaan', zegt Eringa.Er waren al constructieve gesprekken met de boer waar maandag het dodelijk ongeval plaatsvond over het sluiten van de overweg. Dat gebeurde nadat er in februari ook al een ongeluk bij de overgang was gebeurd. 'Geld is hier niet het probleem', besluit Eringa.