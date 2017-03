'Een voetballer blijft een mens en geen machine'

'Een ongelooflijke moeilijke materie.' Zo noemt algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen het aankopen van nieuwe spelers.

Nijland reageert hiermee op het opiniestuk van FC Groningen-volger Elwin Baas . Volgens hem slagen spelers de afgelopen jaren minder vaak dan tien jaar geleden.'Het doen van transfers is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering in het gehele betaalde voetbal. In de afgelopen tien jaar hebben transfers in positieve zin bijgedragen aan onze begroting', stipt Nijland de positieve punten van het aankoopbeleid aan.'Aan sommige spelers hebben we ook stevig verdiend. Bovendien zijn er nog veel spelers, zoals Virgil van Dijk, Albert Rusnák, Eric Botteghin of in de toekomst Hans Hateboer, die ons nog extra inkomsten kunnen opleveren.'Toch ziet ook Nijland dat het niet altijd een voltreffer is. 'We kunnen concluderen dat er minder gelukkige aankopen zijn geweest. Een voetballer kan nog zo goed gescout zijn, maar het is en blijft een mens en geen machine.'