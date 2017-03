Vrouw castreert kater buurman: geen straf

Een vrouw uit Groningen krijgt geen straf omdat ze ongevraagd de kat van een buurman liet castreren. De eigenaar vond dat ze het dier had vernield. Daar was de rechter het niet mee eens.

De kater kwam naar het huis van de 65-jarige vrouw uit Beijum, had honger en leek verwaarloosd. De vrouw gaf het dier eten. Ze dacht dat het een zwerfkat was.



Koker met briefje

Om erachter te komen van wie de kat was, deed de buurvrouw een bandje om zijn nek met daaraan een koker. Daarin zat een briefje met de vraag of de eigenaar zich wilde melden. De koker verdween, maar er kwam geen reactie. Ook vroeg ze rond in de buurt of iemand wist van wie de kat was. Niemand reageerde.



Plassen

Toen de winter naderde, haalde ze de kater in huis. Hij plaste de boel onder, dus nam de vrouw hem naar de dierenarts voor een castratie.



Kort daarna zag de eigenaar zijn kater op de container van de vrouw liggen, gecastreerd. De man stapte naar de politie.



Contactverbod

Volgens de rechter heeft de vrouw te goeder trouw gehandeld. Bovendien had ze haar best gedaan om de eigenaar te achterhalen. Ze krijgt dus geen straf.



De zaak zorgde voor onrust in Beijum. Op het huis van de vrouw werd 'pas op voor jouw kat' gekalkt. Ook kreeg ze tot vlak voor de rechtszaak bedreigingen. De rechter had eerder al een contactverbod opgelegd aan buurtgenoten.

Door: RTV Noord