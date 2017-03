Nabestaande en dader blikken samen terug op 'Baflo'

'Een coupé verder...' Zo heet het boek over de dubbele moord in Baflo in 2011. De auteurs zijn Eddy Hekman en Alasam Samarie. De één is nabestaande, de ander dader.

Het boek gaat over de dramatische gebeurtenissen op 13 april 2011. Op die dag werden Renske Hekman, de dochter van Eddy, en motoragent Dick Haveman om het leven gebracht door Alasam Samarie.Volgens vader Hekman kwam Samarie tot zijn daad door een combinatie van stress over zijn slepende asielprocedure en het gebruik van antidepressiva. Hekman heeft in het verleden bij herhaling gesteld dat Samarie te negatief is afgeschilderd.In 2014 werd Samarie in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ten tijde van de moord op Hekman had Samarie volgens het Hof een acute, kortstondige psychotische stoornis. Maar in het geval van Haveman was er volgens het Hof sprake van doodslag.'Een coupé verder...' verschijnt op 7 april. De titel refereert aan de eerste ontmoeting tussen Renske en Alasam in de trein. In het boek staan naast het verhaal van de vader ook de brieven die Samarie vanuit de gevangenis schreef, waarin hij zijn spijt en medeleven betuigt.