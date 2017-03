Brandweerkorps Grijpskerk mag toch worden gehoord over brand

De brandweerlieden die betrokken waren bij het blussen van een grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw in Grijpskerk mogen toch worden gehoord door de eigenaar van het pand. Bij die brand in februari 2012 ging het pand volledig verloren en nog steeds is niet duidelijk wat de oorzaak is.

Fré Oosterhof, de eigenaar van het pand aan de Kievitsweg, schakelde een onderzoeker in die ervan uit gaat uit dat er sprake is van brandstichting. Onderzoeker Peter Coppes hoopt dat te bewijzen aan de hand van verklaringen van de betrokken brandweerlieden. Tot nu toe mocht Coppes de brandweerlieden niet horen, maar de Veiligheidsregio staat een gesprek nu toch toe; onder voorwaarden.Directeur Wilma Mansveld van de Veiligheidsregio: 'Coppes mag geen individuele brandweerlieden spreken, maar wel de hele blusploeg tegelijkertijd. Er zit iemand van de Veiligheidsregio bij en het gesprek wordt opgenomen. Die voorwaarden stellen wij om de brandweerlieden in bescherming te nemen.'Mansveld: 'Er is onrust in Grijpskerk en er is een beeld ontstaan alsof het korps Grijpskerk iets onder de pet wil houden. Door dit gesprek nu toch mogelijk te maken hopen we dat uit de wereld te helpen. Als de eigenaar en de onderzoeker na het gesprek nog steeds denken dat er sprake is van brandstichting, dan moeten ze aangifte doen.'Eigenaar Fré Oosterhof is blij dat het gesprek met de brandweerlieden er nu toch komt. 'Coppes heeft de brand onderzocht. Hij concludeert dat er drie brandhaarden waren en dat er dus sprake is van brandstichting. Wij willen graag weten of dat klopt. De brandweer van Grijpskerk was destijds binnen een paar minuten ter plaatse. Zij kunnen vertellen wat ze hebben gezien.'