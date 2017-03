Gewelddadige fietsendief de cel in

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Voor een gewelddadige fietsendiefstal is een 28-jarige Stadjer veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden. De helft is hiervan voorwaardelijk.

Behandelen

De man moet zich laten behandelen en hij mag geen alcohol of drugs gebruiken. Hij zou op 31 oktober in de Oosterweg op het rennen hebben gezet, omdat hij werd nagezeten door iemand op een fiets.



Glasgerinkel

De fietser had glasgerinkel gehoord en dacht de dader op de hielen te zitten. De Stadjer bedacht zich niet, pakte de fiets af en ging er vandoor. Intussen had hij het slachtoffer gestoken met een spaak van de fiets. Omstanders belden de politie.



Schadevergoeding

De Stadjer kon de politiewagen, die om de hoek kwam, niet meer ontwijken en rolde over de motorkap. Het slachtoffer werd later in het ziekenhuis behandeld aan een lichte steekwond onder de rib. De Stadjer moet die man een schadevergoeding van ruim 2000 euro betalen.

