Wietkweker krijgt werkstraf; rekening volgt nog

(Foto: Flickr/Martius (Creative Commons))

Een wietkweker uit Slochteren moet tienduizenden euro's aan de Staat betalen voor het geld dat hij illegaal met wiethandel verdiende. Ook krijgt hij een werkstraf van 120 uur.

De politie ontdekte de kwekerij na tips. Bij een huiszoeking in de toenmalige woning van de 27-jarige man kwamen 275 planten aan het licht. Ook lagen er nog resten van een eerdere oogst in het huis De man woonde toen nog in Stedum.



Volgens de Officier van Justitie was de waarde van de hennep bijna 40.000 euro. De rechter wil nog narekenen wat het precieze bedrag is dat de man moet betalen. Daarover doet hij over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden