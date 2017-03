Versterkingsdrama in Nieuwolda: 'Ons huis is een ruïne'

'Ons huis is een ruïne. Dit pikken we niet. De NAM zorgt maar dat onze woning in de vroegere staat wordt hersteld.'

Het gasleed voor Jan en Dineke Alberts uit Nieuwolda leek na vijf jaar strijd geleden, maar het echtpaar is verder van huis dan ooit. 'We zijn helemaal terug bij af. We staan er nu slechter voor dan ooit', verzucht Dineke.Ruim een maand geleden verlaten ze hun op het oog mooie woning aan de Hoofdstraat in het Oost-Groningse dorp. Het paar denkt voor een korte periode neer te strijken in een vakantiehuisje in Midlaren. De inboedel gaat naar de opslag. Keurig geregeld door het Centrum Veilig Wonen (CVW).'Eindelijk hadden we na lang vechten de erkenning dat de schade aan ons huis is veroorzaakt door de gaswinning. Het zou keurig worden opgeknapt en versterkt. Ja, daar wil je wel een poosje je huis voor verlaten.'De kater komt er rap achter aan. De bouwvakkers slaan aan het breken. Al snel blijkt het huis er veel slechter aan toe dan gedacht. Overal duiken diepere en nog diepere scheuren op, tot in de fundering aan toe. Ook staat een muur bol.Het gevolg: een onmiddellijke bouwstop. Het huis is te gevaarlijk voor de bouwvakkers om er nog in te werken, zo wordt geconcludeerd.'Nu zitten we dus weer in de ellende,' verzuchten ze tussen de achtergebleven puinhopen. 'En we hebben al zoveel meegemaakt. We hebben geen idee hoe dit nu verder moet.'Wat de NAM betreft zit er maar één ding op: uitkoop. En dus sloop. 'Wat het ook kost, de NAM zorgt er maar voor dat het huis in de oude staat wordt hersteld. Dus zoals het er uitzag voordat al deze ellende begon. Al kost het een miljoen. De NAM heeft hier miljarden verdiend, dus regelt het maar.'Of het zover komt is maar de vraag. Later deze week zijn ze ontboden op het hoofdkantoor van de NAM in Assen.'Het voorstel is dat zij en wij ieder een expert aanwijzen en dat we dan ergens in het midden uitkomen. Maar dan hebben we een bedragje op de bank en misschien wel een restschuld. En wat dan? We zijn in de zestig. Hoe moeten we dan verder zonder huis en geld?'En mocht de NAM niet voldoende bewegen, dan moet de rechter het maar zeggen. 'Dan eisen we ook vergoeding van immaterële schadevergoeding voor de vijf jaar die we keihard hebben moeten vechten voor de erkenning van de schade. En nu nog steeds betalen we hypotheek voor een huis dat veranderd is in een bouwval. Ook dat moet vergoed worden', vindt Dineke.Het echtpaar is er heilig van overtuigd dat vele andere provinciegenoten hetzelfde lot wacht. 'Wacht maar tot meer huizen versterkt worden. Dan gaan ze de boel losmaken en dan komt bij veel meer mensen nog veel meer schade naar boven dan nu wordt ingeschat. Zeker weten.'