Krijgen Harener dorpen 20.000 euro per jaar?

(Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

De politieke partijen Gezond Verstand Haren en GroenLinks willen de dorpen van de gemeente Haren een eigen dorpsbudget geven. Ze willen daar 20.000 euro per jaar voor uittrekken.

Het geld zou beheerd moeten worden door wijk- en dorpsverenigingen. Inwoners kunnen initiatieven indienen waar het geld aan besteed kan worden. Het moet besteed worden aan de leefbaarheid van het dorp. Het zijn ook de beheerders van het geld die besluiten of het geld wordt toegekend.



Hoeveel geld per dorp?

Ze willen het geld als volgt verdelen over de dorpen:

- Haren 10.000,- euro

- Glimmen 5000,- euro

- Noordlaren 2500,- euro

- Onnen 2500,- euro



Bij de verdeling is gekeken naar het aantal inwoners per dorp.



Geld voor de komende jaren

De komende drie jaar zou er 20.000 euro per jaar beschikbaar gesteld moet worden als het aan Gezond Verstand Haren en GroenLinks ligt. Het plan moet nog worden besproken in de gemeenteraad.

Door: RTV Noord Correctie melden