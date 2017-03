Dievegge gaat winkelpersoneel met pincet te lijf

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een vrouw uit Appingedam die een winkelmedewerkster met een pincet te lijf ging, krijgt 2,5 maand cel en een werkstraf van tachtig uur.

De 56-jarige vrouw haalde in december een pincet uit de verpakking in een winkel in Delfzijl. Een medewerker van de winkel sprak haar hierop aan. De vrouw haalde met het pincet uit naar de winkelmedewerker. Ze raakte haar in het gezicht.



De medewerkers van de winkel droegen de vrouw over aan de politie. Die vond gestolen stukken vlees in de tas. Een maand later werd ze opnieuw aangehouden met gestolen vlees.



De vrouw heeft een drugsverslaving en een lang strafblad. Er is een plan gemaakt om haar weer op het rechte pad te krijgen. De gevangenisstraf heeft ze al uitgezeten.

