Blijverslening nu ook voor ouderen boven de 75

Ouderen in de gemeente Loppersum die aanspraak maken op de blijverslening mogen vanaf maandag ook ouder dan 75 jaar zijn. De regeling werd na protest van de ChristenUnie aangepast.

Eerder deze maand werd de regeling aangenomen, maar was er sprake van een leeftijdsgrens van maximaal 75 jaar. Die grens is bij een consumptieve lening gebruikelijk, maar niet bij een hypothecaire.De lening is bedoeld voor ouderen met een koopwoning. Ze kunnen kiezen uit twee varianten: een consumptieve lening tot maximaal 10.000 euro of een hypothecaire lening tot maximaal 20.000 euro.De kredieten worden verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, bekend van de startersleningen. Naast Loppersum zijn de gemeenten Delfzijl en Hoogezand-Sappemeer ook bezig met de uitwerking van de plannen voor een blijverslening.De gemeenteraad was het unaniem eens met het voorstel van de ChristenUnie.