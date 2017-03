'Willen ze een wipkip? Geef ze dan een wipkip'

Archiefbeeld van een speeltuin (Foto: Jos Schuurman)

De kritiek van de Veendammer raad is niet van de lucht op het speelruimtebeleid van de gemeente Veendam. Het beleid is te onduidelijk en door een meerderheid van de raad aangehouden.

Worden speeltuinen wel gebruikt?

'Stel nou per wijk vast of de speelplaatsen wel gebruikt worden door kinderen', zegt fractievoorzitter Christel Knot van GemeenteBelangen Veendam. 'Daarnaast zou ik zeggen: peil de behoefte aan het aantal speelplaatsen, zodat we weten waar we over vijf tot tien jaar speelplaatsen nodig hebben. Dat mis ik in het huidige voorstel.'



Haperende communicatie

Daar sluit raadslid Ina Felder van de VVD zich bij aan. 'Voorheen haperde de communicatie met burgers over het speeltuinbeleid. Dat moet anders. Willen ze een wipkip, honoreer dat dan.'



Jeugd moet kunnen spelen in de wijk

Verantwoordelijk wethouder André Hammenga staat achter zijn nota en benadrukt dat het om een visiestuk gaat. De jeugd moet bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om te spelen in de wijk, en Hammenga pleit voor wijkontmoetingsplaatsen. Daarnaast moeten kleine speelplaatsen worden teruggedrongen en worden gecentreerd. In die visie kan niet elke partij zich vinden.



Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid?

Felder heeft ook een vraag over de veiligheid van de speelplaatsen, bijvoorbeeld wanneer de gemeente ruimte gaat geven voor een speelplek op een schoolplein. 'Wie is dan verantwoordelijk, de gemeente Veendam of de school? Wie is juridisch aansprakelijk?' Vragen die wethouder André Hammenga niet kan beantwoorden.



Te onduidelijk

Daardoor vindt een meerderheid van de raad het voorstel van de wethouder te onduidelijk. Het voorstel wordt aangehouden en Hammenga moet een hersteld plan uitwerken.

Door: RTV Noord Correctie melden