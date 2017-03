Lopster raad legt wethouder vuur aan de schenen over wisselwoningen

De gemeenteraad van Loppersum heeft stevige kritiek op wethouder Pier Prins. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad 'te laat geïnformeerd' over de bouw van wisselwoningen in Loppersum en Middelstum.

'Ik moet in de krant lezen wat het college heeft besloten', zegt VVD-raadslid Bert-Jan Huizing, die werd verrast door het besluit.Huizing doelt op het besluit van het college om mee te werken aan de bouw van twintig wisselwoningen in Loppersum en dertig in Middelstum. De woningen zijn bedoeld voor aardbevingsslachtoffers wiens huis bevingsbestendig wordt gemaakt. In juni moeten ze klaar zijn.Tijdens een inloopbijeenkomst voor de inwoners van beide dorpen bleek al dat zij waren verrast door de brief die zij een paar dagen eerder ontvingen. 'Wij voelen ons gepasseerd', zeiden de Lopsters vorige week.Ook de raad is ontstemd over de handelswijze van het college. 'Ik voel mij als raadslid buitenspel gezet', zegt PvdA-raadslid Chris Bultje, die wethouder Prins met een stortvloed aan vragen overvalt.Het PvdA-raadslid had onder meer vraagtekens over het aangezicht van beide dorpen. 'De inwoners kijken tien jaar lang aan tegen containerwoningen.' Maar het meest kwalijke vond Bultje dat het college de raad heeft gepasseerd in de besluitvorming. Volgens hem had de raad eerst een zogenoemde verklaring van geen bedenking moeten geven.'Als dit de wijze is waarop het college handelt, dan moeten we als burger elk besluit zomaar slikken en stikken. Dan zijn we als gemeente in verkeerd vaarwater terechtgekomen', zeg Bultje.Volgens verantwoordelijk wethouder Pier Prins stond het college in zijn recht om zonder tussenkomst van de raad een besluit te nemen.'De beslissingsbevoegdheid ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Wij als gemeente faciliteren alleen. Bovendien is het niet nodig omdat het om tijdelijke woningen gaat.'Erwin Swaagman van Loppersum Vooruit wijst de wethouder erop dat zo'n besluit ten alle tijden eerst langs de raad moet. 'De Raad van State heeft april vorig jaar uitgesproken dat het college niet zelf mag bepalen of het wel of niet een verklaring van geen bedenking voorlegt aan de raad.'Schuldbewust steekt Prins uiteindelijk hand in eigen boezem. 'Wij waren verrast door de snelheid van de NCG en het Centrum voor Veilig Wonen. We stonden met onze rug tegen de muur.' Hij belooft dat het college deze week nog met een uitgebreid antwoord komt.