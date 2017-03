Google krijgt geen voet aan de grond in Onnen

De bouw van het datacentrum (archief) (Foto: FPS Jos Schuurman)

Als het aan politiek Haren ligt dan komen er geen arbeidsmigranten te wonen op recreatiepark Onnenstaete. D66, CDA, Gezond Verstand Haren, ChristenUnie en de PvdA dienden een motie in om dat tegen te houden. De motie is aangenomen.

Werknemers in de Eemshaven

De partijen dienden de motie in nadat ze hadden vernomen dat de eigenaar van het park in gesprek was met Google. Het zoekbedrijf wilde graag personeel onderbrengen in Onnen, de eigenaar had daar ook wel oren naar. Het gaat om werknemers die in de Eemshaven voor Google gaan werken.



Niet zonder toestemming

Burgemeester Pieter van Veen bevestigde dat de eigenaar van Onnestaete in gesprek was met Google om mensen uit Oost-Europa onder te brengen op zijn terrein. 'Ik heb toen al gezegd dat het lastig zou zijn om dat te doen. Zoiets kan namelijk niet zonder toestemming van de gemeenteraad.'



Nu nog asielzoekerscentrum

De gemeenteraad was dus duidelijk tijdens de raadsvergadering maandagavond. Arbeidsmigranten willen ze niet zien op Onnenstaete. Op dit moment is het park nog een asielzoekerscentrum, maar komende zomer gaat dat verdwijnen.



Politiek Haren wil overlast voorkomen en wil dat het park alleen gebruikt wordt voor recreatie.

Door: RTV Noord Correctie melden