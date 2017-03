Geen jeugdloon meer bij gemeente Hoogezand Sappemeer

Jonge werknemers van de gemeente Hoogezand Sappemeer kunnen rekenen op een hoger salaris. De gemeenteraad heeft besloten dat werknemers vanaf 18 jaar recht hebben op een volwassen loon.

Ook bedrijven met wie de gemeente samenwerkt moeten het volwassenloon betalen aan hun jonge werknemers. Landelijk ligt de grens op 21-jaar. Het voorstel komt van de SP, maar er zijn momenteel geen jongeren bij de gemeente werkzaam die voor dit intitiatief in aanmerking komen.Niet iedereen is het met het voorstel eens. Joke de Jonge van de PvdA zegt dat de partij bang is dat het jongeren niet motiveert om hun studie af te maken. De Jonge: 'De kans bestaat dat deze jongeren dan niet in duurzame banen terecht komen.'De SP staat hier lijnrecht tegenover. Maarten Kluit van de partij stelt dat het juist motiveert om de studie af te maken. 'Door het leenstelsel moeten studenten zelf hun studie betalen, waardoor ze vaak een bijbaan zoeken. De SP wil het werken voor jongeren lonend maken, zodat er voldoende tijd overblijft voor de opleiding.'Ook komen er kritische geluiden uit de raad met het oog op de herindeling. Het zou vreemd zijn om alleen in Hoogezand-Sappemeer dit voorstel in te voeren.Hoogezand-Sappemeer vormt vanaf 1 januari 2018 samen met Menterwolde en Slochteren de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Daarom wordt het voorstel ook in de beide gemeenten voorgelegd aan de raad.Het voorstel is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 aangenomen.