Hoe kom je met vier gemeenten tot één visie?

De tafels staan opgesteld in een ronde setting in het gemeentehuis van Eemsmond. De raadsklankbordgroep vergadert. 18 raadsleden van de diverse partijen uit vier verschillende raden kijken elkaar in het begin nog wat vragend aan. Hoe gaan we dit aanpakken?

Maandagavond vergaderden enkele afgevaardigde raadsleden voor de vierde keer met elkaar. Dit keer over de te maken visie van de nieuwe gemeente. Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond gaan fuseren. Maar hoe gaat de visie van deze nieuwe gemeente eruit zien en wat zijn de speerpunten?De vergadering begint wat stroef. 'Wat wordt er nu van ons verwacht?', vraagt Rolf Prummel (D66 Winsum) zich af. De gemeenten hebben namelijk nog geen duidelijk visiestuk geschreven. Wel hebben de leden een samenvatting gekregen van alle input die inwoners hebben gegeven.'Voor ons ligt een stuk met ruwe data dat is samengevoegd en dat is voor ons moeilijk te controleren', vertelt Prummel. 'We kunnen nog niet de diepte ingaan.''Dit soort algemene discussies gaat te ver en er valt weinig over te zeggen', vindt ook Maarten Buikema (PvdA De Marne).De voorzitter van de vergadering helpt de raadsleden een beetje op weg en vertelt dat diegenen die straks het visiedocument moeten schrijven ook in de zaal aanwezig zijn. En die zijn op zoek naar meer input. Naast de colleges en de inwoners mogen ook de raden met suggesties komen voor de visie. Volgens de voorzitter was het nu even 'vrij worstelen'.Dan komen de raadsleden met suggesties. 'Er moet in de visie aandacht komen voor de WMO, jeugdzorg en participatiewet', vindt Linda Visser (SP Eemsmond). Volgens haar is dit vaak een vergeten groep waar ook veel aandacht voor moet zijn.'Milieu moet een belangrijk punt worden', vertelt Prummel. Hij krijgt bijval van Irma Scheepstra (GroenLinks). 'Natuur is al een belangrijk aspect in de vier gemeenten.'Andere punten die naar voren komen zijn de regionale economie, werkgelegenheid, hoe de raad moet functioneren en hoe en of de voorzieningen in stand gehouden moeten worden. Met dat laatste is het merendeel eens. Er moet goed gekeken worden naar de voorzieningen.Ook hoe de dorpen betrokken moeten worden bij het uitvoeren en aandragen van ideeën wordt besproken. 'Hierbij moeten we niet blind staren op mensen van Dorpsbelangen. Dat is geen democratisch gekozen groep', vindt Linda Visser. Als ze iets in de dorpen willen dan moet er breder gekeken worden volgens haar.Volgens enkele raadsleden klonk het allemaal nog wat wollig. Maar er zijn wel belangrijke punten genoemd die niet vergeten mogen worden.'Het begon wat stroefjes omdat er nog niks concreets op papier staat. Dan zit je elkaar toch aan te kijken van: hé we hadden het toch anders bedacht', vertelt Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen Eemsmond). 'We zijn natuurlijk ook nog allemaal nieuw met elkaar. Dit is een begin, maar we moet straks meer de diepte in.'De ambtenaren die het stuk gaan schrijven nemen de input van de raadsleden mee om een conceptvisie te maken die de volgende keer besproken zal worden.