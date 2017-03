Wat is er mis met het Nederlandse voetbal?

Het gaat slecht met het Nederlandse voetbal. Na de nederlaag van Oranje tegen Bulgarije lijkt deelname aan het WK ver weg. Clubs presteren ook al ondermaats in de Europese competities en binnen de voetbalbond rommelt het. Het Nederlandse voetbal verspeelt in hoog tempo zijn goede reputatie. Wat nu?

Ik mis kwaliteit, hardheid, mentale training en innovaties. Je zult bij de basis moeten beginnen. Er zijn goed voetballende jongens en meisjes in ons kikkerlandje. Voetbal is de 'verwende sport' , al jong worden talentjes gepamperd.Veel wordt voor voetballers geregeld (bv vervoer school) terwijl andere sporters gewoon moeten fietsen naar de training etc. Voetballers krijgen al jong contracten, niet doen. Breng het salaris terug in perspectief voor wat je er voor doet en hoe vaak je wint. Ik geloof dat je spelers nooit moet verwennen, het moet uit de grond van hun bestaan komen. Totale reshuffle van het voetbal!Nergens wordt zo traag en risicoloos gevoetbald als in de Nederlandse eredivisie. Tikkies breed en achteruit zijn troef. Balbezit is heilig, want dan ben je - zeggen onze trainers - dominant bezig. Alsof het daarom gaat. Zelfs in Italië gaat het tegenwoordig anders, daar gaat het - net als in Duitsland, Engeland en Spanje - om tempo en druk zetten naar voren.Ons voetbal is verworden tot zouteloos rondspelen van de bal, met af en toe een speldenprik. Passeeracties zie je nog zelden, want dat levert gevaar voor balverlies op en ja, de snelle omschakeling wordt gevreesd. Deze speelwijze komt van de huidige generatie trainers, die zo opgeleid is in de Zeister bossen. Positiespel als doel in plaats van middel. Dus wordt het hoog tijd dat wij onze trainersopleiding wezenlijk gaan veranderen.Voorbeelden te over als we over onze oostgrens gaan kijken, waar jonge, dynamische trainers het voetbal een aangename 'schwung' hebben gegeven. Jurgen Klopp (nu Liverpool), Thomas Tuchel bij Borussia Dortmund en Julian Nagelsmann bij Hoffenheim. Geen oud-topvoetballers, maar wel trainers die het spel een nieuwe dimensie geven. Daarom zou ik dat Old Boys-cirkeltje Van Gaal, De Boer en Cocu graag willen doorbreken met het aanstellen van een Duitse bondscoach. Roger Schmidt is vrij. Maar Luis Enrique mag ook.Johan Cruyff was een grote voetballer en een redelijke trainer. Hij stond voor een sterke eigen jeugdopleiding in Nederland, waarbij op termijn de revenuen geplukt konden worden. Diezelfde Cruyff zweemde met Barcelona en haalde uit diezelfde jeugdopleiding in Nederland kinderen ( waar je nooit meer van hoorde ) op van een jaar of 12 naar datzelfde Barcelona. Hij haalde de krenten uit de pap. Wat over blijft zijn de waterdragers die talentvol zijn. Zo zit de hele voetballerij in elkaar. Commercie en eigenbelang. En dat allemaal onder de noemer ' de Hollandse school' .Bij een heel zwakke KNVB krijgen mensen het voor het zeggen die niets met voetballen hebben, maar wel grof geld verdienen. Het opleidingsniveau bij de KNVB qua trainers loopt jaren achter. De laatste generatie trainers die de Hollandse school hanteren kan je nu al bij de prullenbak zetten. Commerciële activiteiten zijn belangrijker geworden. Chris Woerts is er zo eentje. Voor hem is het voetbal niet een sport waar miljoenen mensen emotioneel aan verbonden zijn, maar een markt. Daardoor staat het Nederlands Elftal nu tussen Haïti en Pakistan op de wereldranglijst. Talent genoeg in Nederland alleen mis je nog de mensen die deze talenten kunnen ontwikkelen en beschermen. Tijd voor wisseling van de wacht bij de KNVB inclusief de marketing jongens.Het ging al mis bij het Nederlands elftal met de rare constructie uitgebluste Hiddink in combinatie met de fletse Blind. Pietje Puk Dick Advocaat kwam ook nog even langs. Een compleet egokerkhof. Blind zwalkte met De Ligt en zijn zoon, die nooit ter discussie stond, maar een zeer overgewaardeerde voetballer is. Daar zit ook de crux. We houden elkaar in Nederland voor de gek te denken dat het allemaal supervoetballers zijn.Er is maar één superster: Arjen Robben. De rest is internationaal marginaal. Wij laten ons gek maken door lovende berichten in de pers. Zag laatst Liverpool en kwam er na een half uur achter dat Wijnaldum ook meedeed.Jarenlang hebben ze in Zeist liggen slapen. In België en Duitsland bijvoorbeeld zijn jaren geleden al belangrijke veranderingen doorgevoerd. Niet alleen bij het opleiden van trainers maar vooral ook bij de jeugd. In Nederland zijn ze daar pas sinds kort mee bezig. Zo kunnen in Duitsland al een aantal jaren de zogenoemde 'laptoptrainers' meedoen aan de cursus coach betaald voetbal.Jonge talentvolle trainers die nooit het profvoetbal hebben gehaald, of op een minder hoog niveau hebben gespeeld, zijn inmiddels succesvolle trainers bij grote clubs als Hoffenheim en Dortmund. Toch zie ik dit in Nederland niet zo snel gebeuren. Wij zijn hier veel te conservatief. Doorbreek dit en stap uit je comfortzone. Hier lopen ongetwijfeld veel talentvolle potentiële toptrainers rond die nooit in het betaalde voetbal hebben gespeeld. Geef die mannen een kans!Oranje én de hele KNVB moeten noodgedwongen even pas op de plaats maken. Stil zitten als je geschoren wordt. Laten 'we' nu al gaan bouwen aan selectie WK 2026. En ja, dan wordt het volgend jaar dus een klote zomer. Geen WK voor Oranje. Maar wel Saudie Arabië tegen Bulgarije, ook leuk. Twee jaar later is het EK. Die kwalificatie moet dan weer wel kunnen. Iedereen mag namelijk meedoen. Dat EK wordt in 45 landen gespeeld, zelfs de overzeese gebiedsdelen mogen meedoen. De kwalificatie ís de EK. Lekker.Weer twee jaar later is het WK in Qatar. Laten we onder het mom van een boycot (mensenrechten) ook lopen om daarna met een gedegen plan (winnaars van morgen: play offs, echt gras) ons helemaal te richten op het WK in 2026. In Nederland. Als gastland ben je automatisch geplaatst. Succes en voor vanavond; Forza. (bent u ook zo benieuwd, met de kraker Ajax-Feyenoord dit weekend op het programma, hoeveel Feyenoorders en Ajacieden vanavond de tweede helft gaan spelen)