En de nieuwe Noord-Groningse gemeente heet: Het Hogeland

De naam voor de nieuwe gemeente in Noord-Groningen is geworden... Het Hogeland.

Zo gaat de fusiegemeente van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond vanaf 1 januari 2019 heten. De naam kreeg verreweg de meeste stemmen van de inwoners: 71 procent van de 17.543 stemmen.Inwoners van 16 jaar en ouder konden de afgelopen maand kiezen uit Het Hogeland, Marenland en Hunsingo. De jury selecteerde deze drie namen uit een grote namenwedstrijd, waar 670 inzendingen en 243 verschillende namen bij binnenkwamen.'Ik denk dat Het Hogeland op het gevoel speelde van veel mensen. Dat ze er al een associatie bij hadden', aldus burgemeester Rinus Michels van Winsum.: een chique, poëtische naam, die ook historisch bekend is en veel gebruikt wordt', stelde de jury bij het bekendmaken van de drie genomineerde namen eind februari. Voorzitter Johan Lindenbergh haastte zich er toen bij te zeggen dat Hogeland met één o wordt geschreven, in plaats van twee. 'We leven in Groningen, dan hebben we aan één o genoeg.'Dat het Het Hogeland wordt, mag geen grote verrassing heten. De naam viel in de onderhandelingen tussen de gemeenten al vaak. In een poll van RTV Noord kreeg de naam bovendien 75 procent van de stemmen, veel meer Hunsingo (17 procent) en Marenland (8 procent).