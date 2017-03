Nieuwe zoektocht naar lichaam Jolanda Meijer

Het lichaam van de sinds 1998 vermiste prostituee Jolanda Meijer uit Groningen ligt mogelijk begraven bij een hoogspanningmast in de omgeving van Zuidbroek. De politie heeft voor woensdag een zoektocht aangekondigd.

Na een uitzending van het programma Opsporing Verzocht, vorig jaar oktober, kwamen er meerdere tips binnen over de verdwijning van Jolanda Meijer. 'Ook een aantal anonieme tips', zegt politiewoordvoerder Nathalie Schubart. 'Op basis van deze informatie gaan we nu dus zoeken.'Naast het cold case team van de politie zijn ook het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en een grondradar van de landelijke divisie aanwezig. Ook komt er een loonwerker met een hijskraan helpen bij de zoektocht.De afgelopen jaren is er op meerdere plekken in de provincie naar het lichaam van de 34-jarige Meijer gezocht. Zo werd er gezocht bij hoogspanningsmasten in de omgeving van Veendam en Meeden. En in 2012 werden de gierkelders van twee boerderijen in Winsum en Klein Garwerd doorzocht, maar zonder resultaat.De ouders van Jolanda Meijer hebben er alles aan gedaan om de verdwijning van hun dochter in de media te houden. 'Ik wil graag weten wat er met Jolanda is gebeurd. Waar ligt ze begraven, wie heeft haar om het leven gebracht? Ik heb pas rust als ze gevonden wordt, maar eerder niet', aldus Tiny Meijer eind vorig jaar in de uitzending van Opsporing Verzocht.