Groninger vestigingen Kijkshop ontspringen de dans

De Kijkshop in Winschoten. (Foto: Google Streetview)

De drie filialen van Kijkshop in Groningen, Stadskanaal en Winschoten blijven open. Dinsdag maakte de winkel bekend dat bijna een kwart van de in totaal 87 Kijkshops in Nederland dichtgaat.

Een woordvoerder van de winkel bevestigt de berichtgeving van de Telegraaf over de geplande sluiting van een reeks filialen.



In het noorden blijven naast de drie Groninger vestigigingen ook die in Hoogeveen, Heerenveen en Sneek open.



Assen en Leeuwarden dicht

Het doek valt wel voor de winkels in Assen en Leeuwarden. Deze filialen gaan op slot.

Door: RTV Noord Correctie melden