Gebruik van lachgas door jongeren 'erg verontrustend'

Burgemeester Pieter Smit van Oldambt maakt zich zorgen over het gebruik van lachgas door jongeren in het uitgaanscentrum van Winschoten. 'Ik vind het heel verontrustend.'

Juridisch gezien kan Smit weinig doen aan het gebruik van lachgas, omdat het niet verboden is. 'Maar als je op YouTube kijkt, zie je welke schadelijke effecten het kan hebben.'Zo kan onder meer het geheugen aangetast worden of treden bevriezingsverschijnselen in de mond op. 'Ik maak me zorgen. Ouders melden zich ook bij mij. En ik wil het gesprek aangaan met horecaondernemers die het aanbieden. Juridisch sta ik met lege handen, maar ik maak me wel zorgen over de effecten. Ik moet het nu vooral hebben van de gesprekken.'