Directeur Milieudefensie: 'Regeringen staken kop in het zand'

'Het zou van lef getuigen als Nederland in tien jaar afscheid neemt van aardgas.' Dat schrijft Donald Pols, directeur van Milieudefensie, in het Financieele Dagblad. Hij reageert daarmee op NAM-directeur Gerard Schotman.

Schotman stelde vorige week in dezelfde krant dat de overgang naar duurzame energie als zonnepanelen en windmolens in een stroomversnelling moet komen, maar ook dat aardgas een belangrijke rol speelt bij de overgang naar die groene energie.Dat schiet Milieudefensie in het verkeerde keelgat, blijkt uit de brief van Pols 'Al decennia wordt gas gepromoot als overgangsbrandstof, die duurzame bronnen als zon en wind moet aanvullen tot we zonder kunnen. En al decennia lang levert deze koers vooral vertraging op voor de energietransitie.''Het beeld van gas als vervanging van de nog viezere kolen is vooral goed geweest voor de winstverwachting van de gassector. Het klimaat en de schone energiesector zijn er geen millimeter mee opgeschoten.'Pols noemt het lef dat Schotman in zijn opiniestuk gas bewierrookt 'zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen in Groningen'. 'Zoals Schotman terecht stelt: we kunnen niet op deze voet door blijven gaan. Dat geldt dus ook voor de NAM', stelt Pols.Pols: 'Er is niets wezenlijks gebeurd om over te stappen op duurzame warmte in de zeven miljoen huizen in Nederland. De wettelijke plicht om huizen aan te sluiten op gas had tien jaar geleden al vervangen kunnen worden voor de plicht om nieuwbouwhuizen aan te sluiten op fossielvrije verwarming, maar achtereenvolgende regeringen staken de kop in het zand en lieten de ambitie varen.'Voor een deel gaat de versnelling van groene energie al goed, schrijft Pols. 'Als het gaat om elektriciteit voeren we in Nederland eindelijk het tempo op: wind op zee wordt razendsnel uitgebreid voor historisch lage prijzen. Maar als het gaat om gas en verwarming is veel meer ambitie nodig.In de jaren zestig van de vorige euw werden Nederlandse huizen in duizelingwekkend tempo aangesloten op gas. Tijd om dat kunstje nog een keer toe te passen met het afsluiten van de gaskraan.'