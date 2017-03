Lopend Vuur: Voedsel dat een dagje over de datum is eet ik gewoon op

Het weglaten van de tekst 'tenminste houdbaar tot' op producten zorgt er voor dat mensen minder snel eten weggooien. De teksten worden als verwarrend ervaren.

Uit onderzoek van de universiteit van Wageningen blijkt dat als zo'n tekst niet meer op lang houdbare producten staat, er 12 procent minder voedsel wordt weggegooid.Staatssecretaris Martijn van Dam wil daarom soepeler regels voor alledaagse producten als macaroni en rijst.In de strijd tegen voedselverspilling wil Nederland al langer een uitbreiding van de Europese lijst van producten waar geen houdbaarheidsdatum voor nodig is.