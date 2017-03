Column: Succes-jurk

(Foto: RTV Noord)

Op zoek naar een ouwe spijkerbroek om in de tuin te werken stuit ik op een jurk die ik vergeten was. Een jurk van het merk King Louie, de dames boven de 40 weten wat ik bedoel.

Hij is zwart met blauwe, oranje en zandkleurige driehoekjes. Een heerlijke jurk, een 'succes-jurk' waarin alles beter gaat. Toen ik 'm voor het eerst aan had zei een collega: 'Geweldige retro-jurk, net een keukenschort'. Ik vatte het op als een compliment. Het was een man natuurlijk, vrouwen geven elkaar zelden complimenten over hun jurken.



M'n geheugen heeft een apart laatje waarin ligt opgeslagen wat ik wanneer aan had. Eerste kus van m'n man: gestreept truitje. Aanslag Twin Towers: rood jasje. Overlijden van m'n moeder: jurk met poezen. Interview Connie Palmen: driehoekjes retro-jurk.



Ik had de succes-jurk dus aan toen ik een paar jaar geleden tijdens een literair festival schrijfster Connie Palmen ging interviewen. In de bibliotheek in de stad, die ze tegenwoordig zo onhandig Groninger Forum noemen.



Connie en ik zijn het slotnummer, om een uur of elf 's avonds. Het is afgeladen vol in de kelderzaal. We zitten op een hoog podium, zowat tegen het plafond, in grote leren fauteuils. De frêle Connie verzuipt er bijna in. Ze draagt een zwarte bodywarmer van nepbont, in een kindermaat. Waarschijnlijk een 'succes-bodywarmer'; ze heeft 'm vaak aan bij optredens.



Op het tafeltje naast Connie staat een vol glas. 'Cola', zegt ze knipogend. Zo te zien heeft ze er al een paar achter de kiezen. Maar het gesprek is verrassend leuk, er wordt veel gelachen en het is zomaar middernacht.



Na afloop moeten we op een elegante manier van het podium zien af te komen. Connie twijfelt niet, pakt mijn hand en springt, alsof we aan de rand van een zwembad staan. Ik kan niet anders dan mee-springen. Het ziet er ongetwijfeld idioot uit, gelukkig ben ik er nooit foto's van tegen gekomen. Na onze landing krijg ik nog een stevige knuffel, haar neus in m'n decolleté; 'Wat ruik je heerlijk', giegelt ze.



Daar ligt 'ie, op een frommel achterin de kast, m'n succes-jurk.

Deze week doe ik 'm weer aan, misschien wel met blote benen.

Maar eerst nog even in m'n ouwe spijkerbroek de moestuin omspitten.



Cunera van Selm

