Bellen, appen of sms'en op de A7: de politie houdt je in de gaten

De politie, het Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat willen de onveiligheid op de A7 aanpakken onder het motto 'A7? Attent!'. Op de snelweg gebeuren met enige regelmaat ongelukken omdat bestuurders afgeleid zijn tijdens het rijden.

De campagne, een vervolg op het project A7Veilig dat in 2012 is gestart, moet een veiliger rijgedrag stimuleren. Dat moet bereikt worden met voorlichting en extra politiecontroles.De politie gaat gedurende een half jaar extra controleren op de A7. Dat gebeurt met opvallende en onopvallende auto's en motoren, videosurveillanceauto's, laserguns en mobiele radarapparatuur.De aandacht gaat vooral uit naar bestuurders die zich laten afleiden achter het stuur, door bijvoorbeeld de mobiele telefoon. Ook te hard rijden, asociaal rijgedrag, het overtreden van het inhaalverbod door vrachtwagens en rijden onder invloed worden scherp in de gaten gehouden.De controles worden zowel op het Groningse als het Friese deel van de A7 gehouden. De focus ligt op wegvakken waar veel ongevallen gebeuren, bijvoorbeeld rondom knooppunt Joure en het wegvak bij Leek en Marum.