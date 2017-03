Dit zijn jullie nieuwe Groninger woorden

De Nederlandse taal krijgt elk jaar nieuwe woorden, maar hoe zit dat met het Gronings? Wij hebben samen met streektaaldeskundige Fré Schreiber aan jullie gevraagd wat voor nieuwe woorden aan de Groningse taal toegevoegd moeten worden.

Een deskundige jury heeft vooraf vijf Nederlandse woorden uitgekozen waar tot op heden geen Groningse vertalingen voor waren. Via Facebook werden de kijkers opgeroepen om hun ideeën in te brengen.Het gaat om de vertaling van de woorden:1. Digibeet2. Treitervlogger3. Roeptoeteren4. Tinderen5. KeukentafelgesprekSchreiber heeft alle woorden beoordeeld en komt met een top drie per woord.In de wereld van technologie, wordt iemand die er niets van snapt een 'digibeet' genoemd. Schreiber heeft zich over de antwoorden gebogen en op plek drie is het woord 'computersjomp' geëindigd. Het woord 'digistumper' heeft een eervolle tweede plek ontvangen, maar het nieuwe Groningse woord voor 'digibeet' is geworden 'digidompie'.Het afgelopen jaar is het woord 'treitervlogger' ontstaan in Nederland. Het woord staat voor een persoon die zichzelf en zijn leven filmt, maar vooral opzoek is naar pesterijen en het treiteren van anderen.Hierbij is het woord 'ploagfilmer' op drie geëindigd. Vlak daarvoor is het woord 'filmpienittjer' gekozen als nummer twee, maar de winnaar is het woord 'filmklier'.Het luidkeel mededelen van je mening wordt tegenwoordig 'roeptoeteren' genoemd in het Nederlands, maar in het Gronings was daar nog geen woord voor. Schreiber heeft op de derde plek gekozen voor het woord 'bulkbèlken' en op plek twee gekozen voor 'flaauwekulbloazen'. Maar het nieuwe Groningse woord is geworden 'rouptoeten'.Het vinden van een date kan men tegenwoordig doen via Tinder. Een app op de mobiele telefoon waarbij je mensen keurt op het uiterlijk. Als iemand je bevalt dan schuif je deze persoon naar rechts. Doet de andere hetzelfde met jou, dan heb je een 'match' en kan je met elkaar praten via Tinder.Hoewel Fré Schreiber zelf weinig ervaring heeft met Tinder, heeft hij een top drie gemaakt met de mooiste vertalingen. Op drie is geëindigd 'poedieën' en op plek twee staat het woord 'smoelenschoeven'. Het Groningse woord voor Tinderen is geworden 'ploatjefleren'.Als laatste woord van dit jaar zochten we een vertaling voor het woord 'keukentafelgesprek'. Ook op dit woord zijn veel opties ingestuurd en Schreiber heeft z'n top drie kunnen maken. Op de onderste tree van het podium is de vertaling 'swilkjeproat' geëindigd.Schreiber heeft het woord 'toavelproat' gekozen als een waardige nummer twee, maar er kan natuurlijk maar één woord de winnaar zijn. Als het in het Gronings tegenwoordig gaat over een keukentafelgesprek zal het woord 'swoarproattoavel' het meest gebruikt worden.