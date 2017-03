'Eten met vreemden? Ik hou van gezelligheid'

Vreemden zijn van harte uitgenodigd om bij haar te komen eten. Henny Reiffers uit Zeerijp doet mee aan het project 'schuif aan'. Mensen, arm of rijk, zijn welkom om bij Hennie aan te schuiven tijdens het eten. Maar het loopt nog niet echt storm.

'Mensen denken dat het alleen voor mensen met minder geld is. Maar iedereen kan aanschuiven. Rijk en arm', vertelt Henny. Ze doet mee aan het project voor de gezelligheid. 'Het is leuk om andere nieuwe mensen te leren kennen en koken is leuk. Dan kan je lekker creatief bezig zijn. Ik bedenk nooit goed van tevoren wat ik maak.'



Haar man is een stille genieter en die vindt het prima dat Henny onbekenden uitnodigt voor de maaltijd. Maar gasten zijn er nog niet zoveel geweest.



'In een restaurant eet je toch ook bij vreemden'

Roelf Swarts, zijn vrouw en dochter uit Menterwolde zijn de eerste gasten van Henny. 'Misschien is de drempel wat te hoog voor mensen om ergens gratis te eten. Maar ja, in een restaurant eet je toch ook bij vreemden en dat kost geld.'



Het gezin van Roelf geniet van het eten en denkt er over na om zelf ook eten te gaan koken voor anderen. 'Ik kom uit een heel sociaal gezin en bij ons kon ook altijd iedereen aanschuiven. Dit idee is hartstikke leuk.'



Opgeven via de website

Henny hoopt dat meer mensen bij haar gaan aanschuiven. Via de website van 'Schuif Aan' kunnen mensen zich opgeven.

