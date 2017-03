KNVB houdt voet bij stuk en knikkert Pelikaan S uit de beker

De KNVB blijft bij het besluit om Pelikaan S uit te sluiten van verdere deelname aan het bekertoernooi. Dat besliste de beroepscommissie van de KNVB dinsdag.

Trainer Kurt Elshot speelde mee in de gewonnen bekerwedstrijd tegen SC Genemuiden, maar dat was niet volgens de regels.De tuchtcommissie stelde eerder dat er bij Pelikaan S verwarring is ontstaan over de status van Elshot. Hij mag wél voetballen in het rood en zwart van de ploeg uit Oostwold, maar niet voor het eerste elftal.De tweedeklasser uit Oostwold wilde zich niet leerleggen bij bekeruitsluiting en een boete van 150 euro en tekende beroep aan. De beroepscommissie volgt de uitspraak van de tuchtcommissie en veegt de argumenten van de club wederom van tafel.Genemuiden plaatst zich hierdoor alsnog voor de volgende ronde van de districtsbeker. WVV uit Winschoten is hierin de tegenstander.