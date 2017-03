Bootjesmensen komen minder vaak naar Stadskanaal maar blijven wel langer

Het aantal vaarrecreanten dat naar de gemeente Stadskanaal komt, neemt af. Daartegenover staat dat het aantal overnachtingen van de vaarrecreanten stijgt.

In 2015 werden er nog 2192 vaarbewegingen geteld in het centrum van Stadskanaal, maar in 2016 is dat aantal gedaald tot 1752.Wethouder Goziena Brongers (CDA) tast in het duister waarom het aantal vaarbewegingen afneemt. 'Ik kan niet precies uitleggen waar het aan ligt', zegt ze.Om te ontdekken waarom boottoeristen het afgelopen jaar minder vaak naar Stadskanaal kwamen, wil Brongers een enquête verspreiden. 'We willen bijvoorbeeld weten wat de vaarrecreanten van de brugbediening vinden. Ook hopen we andere zaken te ontdekken zodat we deze groep toeristen beter kunnen bedienen.'Aan de andere kant ziet de gemeente Stadskanaal dat het aantal bootovernachtingen fors is gestegen. Bleven er in 2015 nog 1288 toeristen overnachten op hun boot, in 2016 is dit aantal gestegen tot 2108.'Over deze cijfers zijn we heel tevreden', vervolgt Brongers. 'De mensen die blijven overnachten moeten ook eten of drinken. Dat doen ze vaak in het centrum van Stadskanaal. Daar wordt het geld besteed en dat is een mooie opsteker.'Dat beaamt Klaas-Jan Havinga, voorzitter van winkeliersvereniging Centrum Stadskanaal. 'Afgelopen zomer lagen er heel veel boten aan de aanlegsteigers in Stadskanaal. Deze groep toeristen eten en drinken en hebben een positief effect op de verkoop in het centrum.'Om de mogelijkheden voor bootjesmensen uit te breiden, denkt wethouder Brongers na over een investering van 1,3 miljoen in een nieuwe haven . Dat plan ligt al langer op de plank en Brongers besloot eerder een onderzoeksbureau in te huren om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken.Of het dalend aantal vaarbewegingen in die discussie wordt meegenomen, durft ze nog niet te zeggen. 'Dat is koffiedik kijken. We zullen alle gegevens naast elkaar leggen.'