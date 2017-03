Twee mannen aangehouden voor dumpen witte konijntjes

(Foto: Staatsbosbeheer/Liesbeth van den Berg)

De politie heeft in de gemeente Dongeradeel twee mannen van 24 en 28 jaar aangehouden in de zaak van de dumpkonijntjes. Het duo heeft bekend dat ze in de nacht van 6 op 7 maart dertig witte konijntjes dumpten in Nationaal Park Lauwersmeer.





De twee verdachten kwamen in het vizier van de politie door berichten op Facebook en in de lokale media. De konijntjes waren gedumpt 'in verband met financiële zorgen', meldt de politie. Het gaat niet om proefdieren.



Lees ook:

- Witte dumpkonijntjes mogen paar weken uitrusten

- Wie dumpte dertig witte konijntjes op een parkeerplaats? Van de dertig konijntjes waren er nog twintig in leven toen ze werden gevonden. Zij werden overgebracht naar de konijnenopvang in Kootstertille. De diertjes maken het goed, meldt de politie Noordoost Fryslân op Facebook De twee verdachten kwamen in het vizier van de politie door berichten op Facebook en in de lokale media. De konijntjes waren gedumpt 'in verband met financiële zorgen', meldt de politie. Het gaat niet om proefdieren.

Door: RTV Noord Correctie melden