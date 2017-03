Geluidsscherm voetbalveld Marum wordt langer

(Foto: Jan Been / RTV Noord) (Foto: Jan Been / RTV Noord)

De gemeente Marum gaat het geluidsscherm bij het kunstgrasveld van de voetbalclub Marum verlengen. Ook komen er meer struiken.

Met de maatregel hoopt de gemeente de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Die klagen dat het geluid van schreeuwende voetballers in hun woningen en tuinen te horen is.



Kunstgrasveld

Het kunstgrasveld is sinds dit seizoen in gebruik als trainingsveld. Het veld grenst aan een woonwijk. Wethouder Hans de Graaf van Marum: 'We zijn bij omwonenden langs geweest om te luisteren naar het geluid dat van het veld komt. Strikt formeel gezien blijft het geluid binnen de gestelde normen. Hoewel overlast altijd subjectief is, kan ik me voorstellen dat aanwonenden zich eraan ergeren.'



Geluid dempen

'De voetballers trainen elke doordeweekse dag van het begin van de avond tot een uur of half elf. Met het verlengen van het scherm hopen we dat het geluid wordt weerkaatst en het groen moet ervoor zorgen dat het geluid wordt gedempt', aldus de wethouder.

