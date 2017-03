Locoburgemeester Appingedam in het nauw door familie met Satudarahbanden

Wethouder Martien van Bostelen (CDA) in Appingedam neemt van locoburgemeester Annalies Usmany (Gemeente Belangen) de taken over op het gebied van openbare orde en veiligheid.

De reden is een mishandeling van afgelopen zaterdagnacht in het uitgaanscentrum van Appingedam, waarbij volgens het Dagblad van Noorden de zoon van Usmany betrokken is. Haar zoon is lid van motorclub Satudarah.Sinds het vertrek van burgemeester Rika Pot is wethouder Usmany eerste loco-burgemeester en verantwoordelijk voor de veiligheid in Appingedam. Om belangenverstrengeling te voorkomen, neemt Van Bostelen haar taken over.De fractievoorzitters zijn maandagavond in het presidium geïnformeerd over de herverdeling van de taken. Het is hen onbekend wat er precies is gebeurd. Sommigen moesten in de krant lezen dat de mogelijke betrokkenheid van de zoon van Usmany de reden is. Inhoudelijk wil verder niemand reageren.Hetzelfde geldt voor het gemeentebestuur. Zowel beide wethouders als de gemeentesecretaris houden hun kaken stijf op elkaar en willen geen commentaar geven op de kwestie.De politie bevestigt dat het slachtoffer van de mishandeling maandagochtend aangifte heeft gedaan. 'Maar de rol van de betrokkenen moet nog worden onderzocht', zegt politiewoordvoerder Pyter de Roos.Het is niet de eerste keer dat er gedoe is rondom de motorclub in Appingedam. Februari dit jaar was er ook al een vechtpartij in het uitgaansgebied van Appingedam. Daarbij zou een neef van Usmany berokken zijn.Naar aanleiding daarvan stelde toenmalig burgemeester Pot een verbod in op het dragen van clubkleding in cafés. Daarnaast werd er extra cameratoezicht op straat geplaatst en krijgen mensen die zich misdragen een horecaverbod.In april 2016 werd de jaarlijkse motordag in Appingedam afgeblazen nadat de gemeente had verboden dat er clubkleuren werden gedragen op het evenement. De organisatie heeft vervolgens zelf de stekker uit het evenement getrokken.