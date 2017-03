Man vrijgesproken van poging wurgen vriendin

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 32-jarige man uit Annerveenschekanaal is vrijgesproken van een poging tot doodslag op zijn vriendin in oktober vorig jaar. Volgens het Openbaar Ministerie probeerde hij de vrouw thuis tijdens een ruzie te wurgen, maar de rechtbank vindt dat daarvoor te weinig bewijs is.

Zijn vriendin belde op de avond van 22 oktober in paniek de politie en vertelde dat haar vriend haar had mishandeld en haar keel had dichtgeknepen. Artsen zagen ook letsel in de halsstreek die daarop leek.



Vier jaar cel geëist

Het Openbaar Ministerie geloofde de verklaring van de vrouw in combinatie met het letsel en eiste vier jaar cel tegen de man. De rechtbank vindt dat niet uit te sluiten valt dat de vrouw de verwondingen in haar hals op een andere manier heeft opgelopen, bijvoorbeeld door een harde duw.



Dr. Phil

Ze gelooft niet dat de vrouw het letsel bij zichzelf heeft veroorzaakt, zoals de verdachte twee weken geleden tijdens de rechtszaak beweerde. Hij noemde zich de Dr. Phil in hun relatie, omdat het zijn partner was die problemen had en hij haar juist hielp, zei hij.



Toch de cel in

De man, die sinds 22 oktober vastzit, mag toch niet helemaal ongestraft naar huis: Hij is wel veroordeeld omdat hij zich met geweld verzette tegen zijn aanhouding en ook een agent in het gezicht spuugde. Daarvoor heeft hij zes weken cel gekregen. Omdat hij in een proeftijd van een eerdere straf zat, komt daar nog zes maanden cel bij. Die straf kreeg hij eerder voorwaardelijk opgelegd.



Onbehandeld op straat

De officier van justitie vroeg de rechtbank twee weken terug met klem om de man te laten opnemen in het Pieter Baan Centrum in Utrecht voor onderzoek. De man heeft psychische problemen en mag volgens de aanklager beslist niet onbehandeld de straat weer op, aangezien hij ook in twee eerdere relaties al een spoor van geweld achter liet.



Door het vonnis van de rechtbank, waarin niet staat dat hij behandeld moet worden, komt de man volgende maand alsnog onbehandeld vrij.

