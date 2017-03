Afval betalen per kilo of zak? Diftar in stad lijkt van de baan

Er komt waarschijnlijk geen Diftar in de stad Groningen. Dat betekent dat stadjers niet per kilo of per zak voor hun afval gaan betalen. Eenmansfractie 100% Groningen gaat morgenavond tegen stemmen, laat raadslid Marjet Woldhuis weten.

'Wij hebben gemerkt dat er in de wijken van Groningen geen draagvlak is voor Diftar. We krijgen met Diftar meer dumpafval. Er is draagvlak voor nodig en dat is er dus niet. Het college is onvoldoende het gesprek aangegaan met wijkvertegenwoordigers.'Met de stem van Wolhuis komt het aantal tegenstemmers op 20 zetels. 17 raadsleden zijn voor. Alleen de twee raadsleden van de Stadspartij weten nog niet welk standpunt ze innemen. Maar hun stem zal dus geen doorslag gaan geven nu Woldhuis daags voor de stemming laat weten niet in te stemmen met Diftar.Voorstanders zijn VVD, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren. Tegen is onder meer collegepartij PvdA en de oppositiepartijen SP, ChristenUnie, CDA, Student en Stad en dus 100% Groningen. De Stadspartij heeft dus nog geen standpunt ingenomen.Diftar staat voor 'gedifferentieerde tarieven', waarbij per huishouden wordt geregistreerd hoeveel afval afval wordt weggegooid. Bij meer afval betaalt een huishouden meer. De gemeente wil dat mensen met een eigen kliko per kilo betalen. Mensen die een ondergrondse afvalcontainer gebruiken, betalen per zak.Als voordeel wordt gezien dat mensen zo beter afval scheiden. Papier vaker in de papierbak doen en glas vaker in de glasbak, in plaats van tussen het andere afval.De zorgen bij de tegenstanders richten zich vooral op de groepen inwoners die moeilijk afval kunnen scheiden, bijvoorbeeld door ruimtegebrek in huis. Hoe minder je scheidt, hoe meer afval je hebt en hoe hoger de kosten dus zijn. Ook wordt er gevreesd voor een toename van zwerfafval als gevolg van Diftar.Woensdagavond gaat de raad het definitieve besluit nemen over Diftar. Als de partijen dus niet van standpunt veranderen, komt er geen Diftar.