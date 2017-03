Agnes Mulder houdt gasdossier; gezondheidszorg voor Anne Kuik

De kaarten binnen de Tweede Kamerfractie van het CDA zijn geschud. Zo blijft Agnes Mulder uit Assen zich bezighouden met de gaswinningsproblematiek.

Naast de energieportefeuille gaat ze zich de komende jaren bezig houden met onder meer het afval, het klimaat en de groene economie. 'Een volle, maar mooie klus,' vindt Mulder, die de afgelopen jaren ook al de gaswinningsellende in Groningen en Drenthe voor haar partij op de voet volgde.Nieuwkomer in de CDA-fractie Anne Kuik uit Groningen gaat zich ontfermen over de gezondheidszorg, waaronder medisch specialisten.Het derde noordelijk CDA-kamerlid Harry van der Molen uit Leeuwarden krijgt het onderwijs als belangrijkste onderwerp.