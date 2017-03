Advocaat stichting WAG en deken blijven in gesprek

Advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten en de deken van de Orde van Advocaten blijven in gesprek over de waardeverminderingszaak tegen de NAM. Dinsdag diende in Zwolle een tuchtzaak voor de raad van discipline van advocaten.

Deken Rob Geene heeft bezwaar tegen de constructie waarbij Huitema als advocaat van de stichting WAG (Waardevermindering door Aardbevingen Groningen) ruim 3000 gedupeerden een deel van hun eventuele schadevergoeding aan de advocaten laat betalen.'We gaan eerst kijken of we dichter tot elkaar kunnen komen', zegt Huitema over de uitkomst van de tuchtzaak. 'Misschien blijft er dan nog een kern over en besluiten we die alsnog voor te leggen aan de raad van discipline. Of we gaan er helemaal uitkomen.'Als de zaak uiteindelijk toch voor de raad van discipline komt, heeft dat volgens Huitema geen invloed op de lopende procedure, waarin WAG namens een grote groep bevingsgedupeerden gezamenlijk procedeert tegen de NAM. 'Dit is iets tussen advocaten onderling. Hooguit zou het betekenen dat er voor ons een deel van de beloning gaat.'Wanneer de partijen verder praten, is nog niet bekend. 'Ik ga nog wat op papier zetten richting de deken', meldt Huitema.