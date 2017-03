Arriva test nieuw systeem voor wifi in de trein

Sinds vorige week rijdt één trein in Groningen en Friesland met een nieuw wifi systeem om de verbeterde stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid van het systeem te testen.

De trein is te herkennen aan grote stickers die in verschillende coupés te zien zijn. Gedurende drie maanden kunnen reizigers in deze trein testen hoe het internet werkt. Zij kunnen dit beoordelen via een korte online enquête. Reizigers die de enquête invullen maken kans op een mini tablet.Het netwerk is aangepast van 3G naar 4G. Verder is er een extra buitenantenne geplaatst. Arriva verwacht dat meer mensen het internet in de trein beter kunnen gebruiken door deze aanpassingen. Arriva wijst er wel op dat de kwaliteit van het internet niet vergelijkbaar is met internet op een vaste locatie.Na afloop van de testperiode wordt besloten of dit systeem in alle treinen ingebouwd wordt.