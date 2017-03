Extra wensen zuidelijke ringweg mogelijk gemaakt

Het Julianaplein krijgt een groenere aanblik en er komt een volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het tracébesluit over de zuidelijke ringweg gewijzigd.

De wensen pasten oorspronkelijk niet in het budget en zijn daarom ook niet meegenomen in het eerdere tracébesluit. Aannemer Herepoort realiseert de extra wensen onder twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat er binnen een jaar geen grote tegenvallers mogen zijn.De tweede voorwaarde is dat de procedures op tijd zijn doorlopen. Met het vaststellen van dit tracébesluit voldoet de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid aan deze tweede voorwaarde.Met de wens 'volledige aansluiting Europaweg' gaat de bereikbaarheid van het oostelijk deel van de stad erop vooruit. Volgens de aannemer blijft de geluidsoverlast hetzelfde, hoewel het verkeer waarschijnlijk toeneemt. Dat komt door het gebruik van speciaal asfalt. Ook de verkeersveiligheid zou erop vooruit gaan.Bij de wens voor een groenere aanblik van het Julianaplein gaat het alleen om een verbetering van de vormgeving en om meer groen. Dit heeft geen effect op het verkeer en levert een minimale verbetering voor geluid op.Er ligt nog een derde wens: een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor bij de Esperantostraat. Die moet de parkdelen van het nieuwe Zuiderplantsoen verbinden. Daar is nog een vergunning nodig, die inmiddels is aangevraagd.Vanaf 30 maart tot en met 10 mei kunnen zienswijzen worden ingediend op het nieuwe tracébesluit. In deze periode liggen de documenten ter inzage bij de gemeente, provincie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De projectorganisatie organiseert een informatiebijeenkomst voor de omgeving Europaplein en een inloopspreekuur voor de omgeving Julianaplein.