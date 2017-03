CVW blijft pleiten voor simpeler schadeprotocol

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) blijft pleiten voor een simpeler protocol bij de afhandeling van bevingsschade. Dat zegt directeur Peter Kruyt.

Hij reageert daarmee op het rapport van onafhankelijk raadsman Leendert Klaassen. In dat rapport staat dat er nog altijd veel klachten zijn over de schadeafhandeling. Ook aan het adres van het Centrum Veilig Wonen.'Ik denk dat wij in grote lijnen wel hetzelfde zien als de onafhankelijk raadsman', zegt Kruyt. 'Ik zie ook in onze eigen klachtenprocedure dezelfde zaken naar voren komen.'De klachten richting het CVW noemt Kruyt 'een grote zorg'. 'Blijkbaar komt het nog steeds voor dat wij zeggen dat we iemand terug gaan bellen en dat dan niet doen. Of dat we zeggen dat er een rapport komt en dat die dan niet komt. Dat moeten we voorkomen en daar spreken we mensen ook op aan.'Het schadeprotocol zorgt ook voor klachten. Kruyt begrijpt dat wel. 'Wij voeren het protocol uit, maar dat heeft ook nadelen. Soms worden de afhandelingstermijnen dan wel lang, zeker als mensen het niet eens zijn met de uitkomst van het schaderapport.''Je moet kijken of je het schadeprotocol zodanig kunt inrichten dat je schades sneller afhandelt, zodat mensen veel eerder weten waar ze aan toe zijn en je veel eerder schades kunt herstellen.'