330 karakteristieke panden mogen niet zomaar tegen de vlakte

Een lijst met alle bijzondere beeldbepalende panden. De gemeente Loppersum heeft 330 gebouwen de stempel 'karakteristiek' gegeven. Het gaat om onder meer woningen en klassieke boerderijen die voor 1950 zijn gebouwd.

Dit betekent dat de panden beschermd zijn en niet zomaar mogen worden verbouwd of gesloopt. De gemeente vindt dit onder meer belangrijk vanwege de aardbevingsproblematiek. Gebouwen met bevingsschade die door de NAM zijn opgekocht, kunnen niet zomaar tegen de vlakte.In de gemeente zijn door het Rijk al verschillende dorpen Rijksmonumenten aangewezen. Zoals Hotel Spoorzicht in Loppersum. De lijst met karakteristieke panden is daarop een aanvulling.Tijdens het samenstellen van de lijst is gebleken dat sommige panden niet individueel in aanmerking komen als karakteristiek pand, maar gezien de omgeving wel beeldbepalend zijn. Deze zijn niet op de lijst terechtgekomen. Ze worden wel opgenomen in de plannen voor het nieuwe bestemmingsplan waarin de bescherming van de gebouwen wordt geregeld.De gemeente Loppersum heeft in samenwerking met adviesbureau BügelHajema een kaart gemaakt waarop de gebouwen per dorp te zien zijn.