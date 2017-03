Noord-Groningen doet proef met mobiel servicepunt

Mobiel servicepunt in Rheden (Foto: Jenne de Boois)

Voor kleine reparaties en onderhoud aan mobiliteitshulpmiddelen kunnen inwoners van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum straks terecht bij een mobiel servicepunt.

Regelmatig zelfde plek

In een speciaal ingerichte bus kunnen de inwoners terecht voor hulp. De bus is op vaste dagdelen op een aantal aangewezen plekken in de gemeenten te vinden.



Zonder afspraak

Rolstoelen, scootmobiel, rollator of andere mobiliteitshulpmiddelen kunnen nu zonder afspraak gerepareerd worden in het mobiele servicepunt



Banden oppompen en een praatje maken

'Er is veel vraag naar het oppompen van een band. Ook komt men graag voor een gezellig praatje', aldus wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl. Het is volgens hem niet alleen voor mensen die van de Wmo gebruik maken.



Het inzetten van de bus is een proef en wordt in het najaar geëvalueerd.

Door: RTV Noord