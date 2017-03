Commissie stelt oordeel Vindicat uit

De commissie die het rapport over studentenvereniging Vindicat maakt, heeft nog meer tijd nodig. De externe commissie moet beoordelen of Vindicat financiële steun van de Rijksuniversiteit Groningen mag behouden.

De commissie onder leiding van Lentis-topman Martin Sitalsing zou in maart met het rapport komen, maar 'de procedure vraagt helaas meer tijd dan voorzien.' Dit komt mede doordat het de eerste keer is dat er zo'n beoordeling plaatsvindt in Groningen.Vindicat kwam negatief in het nieuws door incidenten tijdens de ontgroening. Zo raakte een aspirant-lid ernstig gewond doordat een andere jongen op zijn hoofd ging staan.Er werd afgesproken dat de studentenvereniging zichzelf evalueert. Binnen Vindicat zou een cultuurverandering op gang moeten komen. De commissie moet beoordelen of de 'kritische zelfreflectie' daar voldoende garanties voor biedt.Alleen als de commissie positief oordeelt, blijft Vindicat de komende vijf jaar deel uitmaken van het hoger onderwijssysteem. Dan behoudt de vereniging de officiële banden met de RUG en Hanzehogeschool.Ook behoudt Vindicat dan de uitkering uit het profileringsfonds. Die bijdrage is voor de bestuursleden van een grote studentenvereniging als Vindicat en bedraagt 33.315 euro per jaar.Het oordeel van de commissie is uitgesteld tot vermoedelijk juni.