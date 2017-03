Oranje zonder Robben tegen Italië

Het Nederlands elftal zal het dinsdagavond zonder Arjen Robben moeten doen in de vriendschappelijke interland tegen Italië.

De Bedummer aanvoerder was eigenlijk van plan om zich zondag na de kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije weer bij Bayern München te melden. Na het ontslag van bondscoach Danny Blind wilde hij zijn ploeggenoten echter niet in de steek laten en bleef hij bij de selectie. Robben is aanwezig in de ArenA maar zal niet invallen.Interim-bondscoach Fred Grim kiest voor snelheid in zijn voorhoede. Daardoor moet Bas Dost op de bank plaatsnemen. Memphis Depay, Jeremain Lens en Quincy Promes zijn de aanvallers van Oranje in de ArenA. Kenny Tete, bij Ajax vaak wisselspeler, start als rechtsback. Hij krijgt de voorkeur boven Rick Karsdorp.Nederland: Zoet; Tete; Hoedt, Martins Indi en Blind; Wijnaldum, Klaassen en Strootman; Lens, Depay en Promes.Italië: Donnarumma; Rugani, Bonucci, Romagnoli en Zappacosta; De Rossi, Verratti, Parolo en Darmian; Immobile en Éder.De wedstrijd begint dinsdag 20:45 uur.