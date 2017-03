Politie zoekt tussen Muntendam en Zuidbroek naar lichaam Jolanda Meijer (update)

De politie begint woensdagmorgen een zoektocht naar het lichaam van de vermiste prostituee Jolanda Meijer. De zoektocht vindt plaats aan de Eendrachtsweg tussen Muntendam en Zuidbroek.

Jolanda Meijer wordt sinds 1998 vermist. Vorig jaar oktober besteedde het programma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de vermissing. Dat leverde toen een aantal tips op, waardoor de politie nu op de nieuwe locatie gaat zoeken.'We gaan niet na elk telefoontje zoeken, maar deze tip was dermate serieus dat we nu hier gaan zoeken', vertelt politiewoordvoerder Natalie Schubart.Ondanks dat de zaak al bijna twintig jaar oud is, kwamen er dus meerdere tips binnen.Schubart: 'Mensen denken heel goed mee, daaruit blijkt hoezeer deze zaak nog steeds leeft.'Het is niet voor het eerst dat de politie in Groningen zoekt naar het lichaam van de vermiste prostituee. Eerder werd er gezocht bij hoogspanningsmasten in de omgeving van Veendam en Meeden.In 2012 werden de gierkelders van twee boerderijen in Winsum en Klein Garwerd doorzocht. Ook is er nadat er bij RTV Noord een tip binnenkwam, gezocht in het Stadspark. Geen enkele zoektocht leverde iets op.De politie krijgt woensdagochtend steun van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en een grondradar van de landelijke divisie aanwezig. Ook komt er een loonwerker met een hijskraan helpen bij de zoektocht.