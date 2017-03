Kraantje Pappie tekent nieuw platencontract én krijgt platina plaat

Kraantje Pappie neemt zijn platina plaat in ontvangst (Foto: RTL)

'Echt niet?! Super vet, hier ben ik heel blij mee!' Dat is de reactie van Kraantje Pappie als hij dinsdagmiddag een platina plaat krijgt.

Anderhalf jaar geleden kondigde Alex van der Zouwen nog aan dat hij afscheid zou nemen van zijn alter ego Kraantje Pappie. Maar dinsdag tekende opnieuw een platencontract én kreeg hij de platina plaat voor zijn album 'De Manier'.De verklaring van 'Kraan' is duidelijk: 'Ik had nog heel veel zin om muziek te maken als Kraantje Pappie, dus ik ga bijtekenen voor twee platen'.In 2014 zei Van der Zouwen ook al dat Kraantje Pappie zou stoppen, 'maar Alex van der Zouwen nog door moet gaan tot hij 85 jaar is'. Je kunt de aflevering van Boven het Maaiveld met Cunera van Selm en Kraantje Pappie hieronder bekijken.