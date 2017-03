Gemeente legt 12 miljoen op tafel voor verbouwing RSG Ter Apel

De RSG Ter Apel mag aan de slag met grootschalige ver-en nieuwbouw. De gemeenteraad van Vlagtwedde ging dinsdagavond akkoord. Het plan is bepaald geen hamerstuk, want het kost 12 miljoen euro.

De finale discussie over de nieuwe school werd dinsdagavond behalve door de schoolleiding en leraren ook gevolgd door een aantal leerlingen. Voor de 12 miljoen krijgen de RSG en de gemeente veel terug. De school wordt in ieder toegerust op de eisen die nu aan het onderwijs worden gesteld.Enige haast is daar wel bij. Vóór begin van het nieuwe schooljaar moet bijvoorbeeld de opleiding techniek zijn aangepast. De nieuwe lokalen moeten daarop zijn aangepast anders mogen daar geen examens meer in worden afgenomen.De enige partij die niet akkoord gaat met de bouwplannen is de Partij voor de Dieren. Die vindt dat er ook goed onderwijs gegeven kan worden met een minder duur uitgevallen plan. Alle andere partijen zijn enthousiast, vooral ook omdat daarmee een belangrijke voorziening voor de hele regio in stand kan blijven.Lof was er ook voor de manier waarop het bijna honderd jaar oude gebouw wordt ingepast in de nieuwbouw. In dit monumentale deel van de RSG, bouwstijl Amsterdamse school, worden lokalen die niet meer aan de eisen voldoen teruggebracht in de oorspronkelijke staat, zodat ze dienst kunnen doen als museum. Andere lokalen, waar wel toestemming is om er muren uit te breken, worden voor taallessen gebruikt.De nieuwe school krijgt een campusachtige sfeer. Wat bij elkaar hoort, komt ook bij elkaar in één deel van het gebouw. De hoofdingang komt aan de stationsstraat. Ook de gymzaal wordt vervangen. Die is inmiddels meer dan 40 jaar oud.Het nieuwe schoolplein biedt straks plaats aan zo'n 1000 leerlingen. Daarmee wordt rekening gehouden met de krimp, want de RSG Ter Apel telt nu 1100 leerlingen.