Gemeente koopt leegstaand deel winkelcentrum De Helling

De gemeente Pekela heeft een deel van winkelcentrum De Helling in Oude Pekela opgekocht. Het gaat om het leegstaande deel aan de Feiko Clockstraat.

Daar zaten eerder de Action en de bibliotheek.Wethouder Hennie Hemmes noemt het een 'langgekoesterde wens van de gemeente' om de panden in handen te krijgen. 'We zijn hier ontzettend blij mee.'De gemeente hoopt op deze manier iets aan de leegstand en de verpaupering te kunnen doen.Daarvoor vraagt de gemeente ideeën van inwoners en ondernemers. Tot en met 22 april kunnen plannen worden ingediend bij de gemeente.Het project is onderdeel van de herinrichting van het centrum van Oude Pekela.