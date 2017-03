Auto rijdt tegen boom bij Grijpskerk

(Foto: 112Groningen/Gert-Jan Schreuder)

Op de Westerhornerweg bij Grijpskerk is woensdagochtend een auto tegen een boom gereden. Daarbij is de bestuurder gewond geraakt. Hoe de bestuurder er aan toe is, is nog niet bekend.

De auto wordt afgevoerd. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Door: RTV Noord Correctie melden