Den Oudsten onderzoekt demonstratieroutes Pegida en Groningen Tolerant

De gemeente Groningen onderzoekt of zowel Pegida als Groningen Tolerant op zondagmiddag 9 april een demonstratie kunnen houden in de binnenstad.

Pegida is een anti-islambeweging. Groningen Tolerant wil juist een tegengeluid laten horen en heeft daarom ook een demonstratie aangekondigd.Om een demonstratie te houden, is geen vergunning nodig. Wel moet de organisatie een melding doen bij de gemeente.Die mag voorwaarden stellen. In dit geval onderzoekt burgemeester Peter den Oudsten of beide organisaties een route door de binnenstad kunnen lopen zonder dat de openbare orde en veiligheid in het geding komt.